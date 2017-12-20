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Ferhat Göçer: Ahlaksız ve şarlatansın Morgül

Ferhat Göçer: Ahlaksız ve şarlatansın Morgül.18736
  • Giriş : 20.12.2017 / 15:02:00
  • Güncelleme : 20.12.2017 / 15:06:29

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül arasında tartışma başladı.

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Katıldığı törende ödül alan ve ödülünü Atatürk ve Şehitlere adayan Yılmaz Morgül, Ferhat Göçer'in ayağa kalkmayarak saygısızlık yaptığını söylemişti. Ferhat Göçer ise o iddiaya sert bir yanıt verdi.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Yılmaz Morgül’ün Moonlife Dergisi ödül töreninde konuşması sırasında Ferhat Göçer’in ayağa kalkmadığını iddia etmesi üzerine resmi Instagram hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı.

Videoda ayağa kalktığı görülen Ferhat Göçer hem Yılmaz Morgül'ün yalanını ortaya çıkardı hem de Yılmaz Morgül'e okkalı bir yanıt verdi.

“Dostlarım Kemal Aslan ve Alper Alp'in ricası üzerine katıldığım Moonlife gecesinde sahneye çıktığında ki cılız alkışları arttırmak için Atatürk ve Şehitlerimizi çirkin emellerine alet ederek anlamsız bir anda ve şekilde diline dolayan Yılmaz Morgül… Bana iftira atmış. Yasal haklarım saklı kalmak üzere... İçimdeki Atatürk sevgisini ve şehitlere olan saygımı sorgulayabilecek yetki ve zekaya sahip değilsin ki sana rağmen kalktım ve alkışladım ve saygımı gösterdim… Yalancı ahlaksız ve şarlatansın Yılmaz Morgül.”

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