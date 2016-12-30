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Fernando Torres Beşiktaş ile anlaştı

Fernando Torres Beşiktaş ile anlaştı.13647
  • Giriş : 30.12.2016 / 10:44:00

Beşiktaş istediği transferi yaptı. Torres Türkiye'ye geliyor.

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Beşiktaş, Mario Gomez'in Almanya'ya transfer olmasının ardından takımda başlayan sıkıntıya Fernando Torres ile çözüm buldu.

Başarılı futbolcuyu renklerine bağlamak için gecesini gündüzüne katan Beşiktaş yönetimi emeklerinin karşılığını aldı.

Bu sezon Vincent Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, Kamerunlu futbolcunun performansından memnun değil. Ligin ilk yarısında 3 golle takımına katkı sağlayan Aboubakar'ın yerine bir çok isim gündeme geldi.

Edinilen bilgite göre Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçerek İspanya'da transfer pazarlığına oturdu. Beşiktaşlı yöneticiler, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan 32 yaşında dünya yıldızı olan golcü Fernando Torres ile prensipte anlaştığı öne sürüldü.

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