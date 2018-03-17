Fernando, Trabzonspor maçında cezalı!
Sarı kırmızıların 0-0 berabere kaldığı maçta Fernando cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da sarı kart gören Fernando Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
İlk yarısı 0-0 berabere sona eren maçta ilk sarı kart 46. dakikada çıktı. Fernando orta saha mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcuya faul yaptı. Fenerbahçeliler bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Bülent Yıldırım bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.
Derbi öncesi kart ceza sınırında bulunan Brezilyalı yıldız 27. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
FERNANDO DEVAM EDEMEDİ
55. dakikada sakatlık geçiren Fernando oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız yerini Donk'a bıraktı.
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