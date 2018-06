Festivale izin yok!

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü kıyısında 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşecek festivale izim çıkmadı. Burdur Valiliği, resmi kurumlardan görüş istedi.Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm il müdürlükleriyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nün 3 gün sürecek festivalle ilgili değerlendirmelerinin ardından Burdur Valiliği Salda Gölü koruma alanı içerisinde festival yapılmasına izin vermedi. Valiliğin konuyla ilgili resmi yazısı Yeşilova Kaymakamlığı'na iletildi.Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Türkiye'nin doğal güzelliğini koruyabilen ender göllerinden biri. Magnezit ve yüksek alkalin içeren gölün turkuaz suları ve bembeyaz kumsalları her yıl binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekiyor. Ancak Salda Gölü'nün bütüncül bir koruma sağlayan yönetim planının olmaması, giderek artan insan baskısı nedeniyle gölün geleceğini tehdit ediyor. Gölü besleyen dereler üzerinde DSİ eliyle inşa edilen göletler, göl çevresindeki kontrolsüz tarım ilacı kullanımına yoğun insan faaliyeti de eklenince Salda'nın bembeyaz kumsalları kararmaya başladı.Ancak çevresiyle birlikte doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Salda Gölü kıyısında yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla 3 gün sürecek bir müzik festivali organize edilmesi kamuoyunun tepkisini çekti. 'Salda Gençlik Festivali' adıyla 29-Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmek istenen etkinlikle ilgili kamuoyunun çekincelerini içeren haberlerimizin ardından harekete geçen Burdur Valiliği, göl kıyısındaki kitlesel etkinliğe izin vermedi.Salda Gölü'nün yönetimi ve korunmasından sorumlu olan Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm il müdürlükleriyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden festivalin olası etkileri konusunda inceleme yapılmasını talep eden Burdur Valiliği, kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda kararını verdi. Valilik, yasal olarak Salda Gölü'nün korunmasından sorumlu olan kurumlara hiç bir yazılı izin başvurusu yapılmadığı iddia edilen korunan alandaki festivale izin verilmemesi yönünde karar aldı.Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz valilik yetkilileri, ilgili kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda alınan kararın Yeşilova Kaymakamlığı aracılığı ile organizasyon firmasına ve Yeşilova Belediyesi'ne iletildiğini dile getirdi. Buna göre valilik kararına rağmen korunan alanda kitlesel bir etkinlik yapılması durumunda yasal işlem uygulanacak.Valiliğin talebi üzerine festival düzenlenmek istenen Salda Gölü kıyısında yapılan incelemede, 10 bin çadır kurulması planlanan alanın, gölü korumak için belirlenen 'hassas alan'da kaldığı belirlendi. Doğal sit alanı olarak da koruma altında olan bölgede etkinlik yapmak Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun inine tabi. Ancak Denizli merkezli THEF organizasyon şirketinin bu yönde bir izin talebinin olmadığı ortaya çıktı.Korunan alanda kitlesel festival yapılmasına izin verilmemesini değerlendiren Burdurlu turizmci Kemal Arslan, "24 Mayıs tarihinde yaptığımız çağrıya gösterdiği duyarlılıktan dolayı Burdur Valisi Sayın Hasan Şıldak'a şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.Polidia Tours Turizm Seyahat Acentesi Müdürü Kemal Arslan, geçtiğimiz Mayıs ayında kendisine de 10-15 bin kişinin katılacağı bir festival teklifi geldiğini ancak alandaki alt yapı yetersizliği ve kitlenin çevreye zarar vereceği endişesiyle bu girişimden vazgeçtiklerini belirterek, “Bir turizmci olarak elbette para kazanılmasını isteriz ancak böylesi bir etkinliğin Salda Gölüne vereceği zararın büyük olacağını da görüyoruz. Bu nedenle festivalin Salda Gölü’nün kıyı kenar çizgisi dışında bir yerde yapılması için Burdur Valiliği’ne bir çağrıda bulunduk. Örneğin Gölü kuş bakışı gören kayak merkezinin olduğu alandaki mesire yerlerinden birinde yapılmasının uygun olacağı kanaatiyle Burdur’da devleti göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla doğal sit alanlarının kullanımını belirleyen 2863 sayılı kanunun 65. maddesi şu hükümleri getiriyor: "Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanlarının bu kanuna göre tebliği ve ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır."Salda Gölü’nde bilimsel çalışmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, gölde son birkaç yıldır su kaybı yaşandığına dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “Salda Gölü kıyısında buraya özgü endemik bitki türleri var. Buralara bilgilendirici tabelalar konularak gölü kullannların farkındalığı sağlanmalı. İnsanlar doğal alanları kullanırken neye zarar verdiklerini bilemeyebiliyorlar. Göle insanların ulaşımı konusunda koridorlar oluşturulmalı, gölün hidrobiyolojik yapısı mutlaka korunmalı. Buradaki en büyük sorun Salda Gölü’nün bir yönetim planının olmaması. Yeşilova halkının gölün yarattığı ekonomik değerlerden yararlanmasını en çok bizler istiyoruz ancak bunun yolu böylesi yoğun ve denetimsiz bir kullanım kazançtan çok kayıp getiriyor. Bir an önce alanın yönetim planı hazırlanarak hem doğaseverlerin gölle sağlıklı bir ilişki içinde buluşmaları hem de yöre halkının uzun vadeli sosyo-ekonomik kazanımlar sağlamasının yolu açılmalı. Aksi durumda Salda Gölü’nü birkaç yıl içinde kaybedeceğiz.”NTV