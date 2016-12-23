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Fethullah Gülen için Rusya devreye giriyor

Fethullah Gülen için Rusya devreye giriyor.14057
  • Giriş : 23.12.2016 / 13:22:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 13:22:05

FETÖ lideri Fethullah Gülen için Rusya'nın devreye girebileceği iddia edildi.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan örgütün lideri Fethullah Gülen ABD'den ısrarla istenmesine rağmen bu gerçekleşmemişti.

Türkiye'den sonra Rusya'nın da terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesi için harekete geçeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Rusya'dan gelen 18 kişilik heyet Ankara'da çalışmalarına başladı. Ortak yürütülen süreç, Nisan 2016'da çıkarılan Ceza İşlerinde Adli Yardım Yasası temel alınarak yürütülüyor. Yasa kapsamında soruşturma ve yargılamayı Türk heyeti yapacak, her 2 taraf da elindeki bilgi-belgeleri diğer tarafla paylaşacak. Ortak komite deliller ışığında kriminal rapor hazırlarken ilginç bir gelişme de gündeme geldi.

Rusya'nın, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesini istemeyi düşündüğü öğrenildi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, son suikastın ardından Rusya'nın FETÖ konusunda ikna olduğunu belirterek, "Küresel çapta bir operasyon başlıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya Gülen'i isteyebilir. Büyükelçi uluslararası hukuka göre ikinci devlet adamı sayılır. Rusya da hukuki haklarını kullanarak bu adımı atabilir" dedi.

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