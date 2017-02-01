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Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi.13378
  • Giriş : 01.02.2017 / 14:44:00

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Manisa Turgutlu'da yaşayan ablasının oğlu M.S.A'nın savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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