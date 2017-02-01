Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Manisa Turgutlu'da yaşayan ablasının oğlu M.S.A'nın savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Mersin'den FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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