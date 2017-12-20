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Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı.13777
  • Giriş : 20.12.2017 / 10:26:00

Ankara'da düzenlenen operasyonda Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı.

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Ankara'da gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

TRT

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