Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
Ankara'da gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı.
TRT
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