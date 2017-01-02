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FETÖ, Bahailikle yeni din istiyor

FETÖ, Bahailikle yeni din istiyor.11879
  • Giriş : 02.01.2017 / 10:56:00

Yeni Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer'den önemli tespit...

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Şehir Ajandası'nda konuşan Yeni Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, "İran'da kurulan Bahailiğin Türkiye'deki ayağı olan Fetullah Gülen'in amacı, yeni bir Kur'an yazmak, yeni bir din ortaya çıkarmak" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz'dan Bugüne" isimli program Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda Yeni Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, 15 Temmuz sürecini değerlendirdi ve FETÖ'nün geçmişinden örneklerle asıl amaçlarının neler olduğunu anlattı.

15 TEMMUZ KADROLAŞMASI ORADA BAŞLADI

15 Temmuz'un sonuçlarındansa amacı üzerine konuşmak gerektiğini belirten Özer, "Sürekli  sonuç odaklı konuşmak insanlara bıkkınlık getirir. Eğer 15 Temmuz'u yaşamamış olsaydık, on yıl içerisinde ayakta bir tane adam bırakmazlardı. Biz de bugün Türkiye'den söz edemezdik" dedi. 15 Temmuz'un tohumunun 1950'lerde atıldığını söyleyen Özer, "FETÖ'nün ilk kadrolaşmaya başladığı yer, Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. 15 Temmuz tohumunun ilk atıldığı, ilk kadrolaşmanın başladığı yer burasıdır" şeklinde konuştu.

BAHAİLİKLE YENİ DİN ÇIKARMAK İSTİYORLAR

19. yüzyılda Bahaullah tarafından İran'da kurulan Bahailiğin Türkiye'deki ayağı olan Fetullah Gülen'in tek bir amacı olduğunu belirten Kemal Özer, "Bu amaç yeni bir Kur'an yazmak, yeni bir din ortaya çıkarmaktır" ifadelerine yer verdi. Özer, programın sonunda dinleyenlerin sorularını da cevapladı.

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