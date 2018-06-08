FETÖ çatı davasında karar! 4 isme müebbet!
15 Temmuz kanlı darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Aynı davada Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
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