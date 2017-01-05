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FETÖ'cü 44 asker ByLock'tan tutuklandı

FETÖ'cü 44 asker ByLock'tan tutuklandı.7841
  • Giriş : 05.01.2017 / 12:41:00

FETÖ soruşturması kapsamında 44 askerin tutuklandığı ortaya çıktı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen 44 asker hakkında tutuklama kararı verildi.

44 asker hakkında verilen tutuklama kararının FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında iletişimi sağladığı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 49 rütbeli asker, dün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevkedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 44'ü hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 3'ü adli kontrol tedbiri olmak üzere 5 asker serbest bırakıldı.

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 187 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 231'e ulaştı. 11 askerde serbest bırakılmıştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, grup grup adliyeye sevk ediliyor.

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