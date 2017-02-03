FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınarak serbest bırakılan ve o günden sonra kayıplara karışan Fethullahçı Terör Örgütü imamı Adil Öksüz ortaya çıktı. Öksüz adına Twitter hesabı açıldı.
Twitter'da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün paylaşımlarda bulundu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, dün iki paylaşımda bulunuldu.
Twitter'da profil fotoğrafında Adil Öksüz'ün bilinen fotoğrafı kullanılırken, profil kısmında "Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz" yazısı yer aldı.
Dün hesaptan ilk kez paylaşımlarda bulunuldu.
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