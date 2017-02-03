Facebook Twitter Rss

FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı.21887
  • Giriş : 03.02.2017 / 12:34:00

FETÖ imamı Adil Öksüz'ün Twitter hesabı açtığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınarak serbest bırakılan ve o günden sonra kayıplara karışan Fethullahçı Terör Örgütü imamı Adil Öksüz ortaya çıktı. Öksüz adına Twitter hesabı açıldı.

​Twitter'da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün paylaşımlarda bulundu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, dün iki paylaşımda bulunuldu.

Twitter'da profil fotoğrafında Adil Öksüz'ün bilinen fotoğrafı kullanılırken, profil kısmında "Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz" yazısı yer aldı.

Dün hesaptan ilk kez paylaşımlarda bulunuldu.

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Burcu Esmersoy o isimle yakalandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Antalya'da 21 kişiye FETÖ tutuklaması!

Antalya'da 21 kişiye FETÖ tutuklaması!

FETÖ soruşturma kapsamında Antalya'da 21 kişi tutuklandı.

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Osmanlı torununun hak iddiasına Galatasaray Kulübü'nden cevap geldi.

 

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya Hekimdağ'da 4 bğüyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Suriyeli muhalifler Ankara'da

Suriyeli muhalifler Ankara'da

Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriyeli muhaliflerle görüşecek.

 

Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem

Düzce Gümüşova'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Anayasa değişikliği ile ilgili teklif Meclis'ten Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya