FETÖ'cü Adil Öksüz'ün bacanağı tutuklandı!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da yürütülen operasyonlarda Adil Öksüz'ün bacanağının da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49 oldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 18'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine serbest savcılıkça bırakıldı.
Zanlılardan 10'u ise daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hüküm giydiği için serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 21 zanlıdan 17'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da, FETÖ/PDY mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 45'i operasyonla gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında 23 Haziran'da da örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün Sakarya'da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alınarak Konya'ya getirilmişti.
NTV
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