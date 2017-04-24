FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızı tutuklandı
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılması sonrası kayıplara karışan FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında, darbenin kilit isimlerinden sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olan Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, gözaltına alınmıştı. Şen, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şen, daha sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı iddiası ile gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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