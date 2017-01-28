Facebook Twitter Rss

FETÖ'cü hakim adliyeye getirildi

FETÖ'cü hakim adliyeye getirildi.14634
  • Giriş : 28.01.2017 / 11:26:00

Yalova'da yakalanan FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci, adliyeye getirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi olan Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ekinci, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.

Ekinci, adliyeye sokulurken "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete adamış bir insanım, hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar herşey. Merak etmeyin..." dedi.

İşte Fırat Kalkanı'nın bilançosu

Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da 3 kişi tutuklandı.

İşte Fırat Kalkanı'nın bilançosu

İşte Fırat Kalkanı'nın bilançosu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

 

HDP'li vekil Hüda Kaya gözaltında

HDP'li vekil Hüda Kaya gözaltında

HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Katliam talimatını o vermiş!

Katliam talimatını o vermiş!

İstanbul'u kana bulayan katil Abdulkadir Masharipov katliamın ayrıntılarını anlattı.

 

16 ilde dev FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

16 ilde dev FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz bir teklif geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya