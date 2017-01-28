FETÖ'cü hakim adliyeye getirildi
'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi olan Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ekinci, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.
Ekinci, adliyeye sokulurken "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete adamış bir insanım, hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar herşey. Merak etmeyin..." dedi.
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