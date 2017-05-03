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FETÖ'cü işadamı o ülkede tutuklandı

FETÖ'cü işadamı o ülkede tutuklandı.15274
  • Giriş : 03.05.2017 / 14:01:00
  • Güncelleme : 03.05.2017 / 14:29:21

FETÖ'cü okul müdürü ve işadamı Malezya'da yakalandılar.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi biri okul müdürü, 2 Türk vatandaşı, Malezya polisi tarafından ulusal güvenliği tehdit ettikleri şüphesiyle 'terör eylemleri' maddesi uyarınca tutuklandı.

Polis Müdürü Khalid Abu Bakar Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, okul müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Aslan'ın ceza kanununun "terör eylemleri" başlıklı maddesi uyarınca dün tutuklandıklarını bildirdi.

Bu kişilerin Malezya'daki faaliyetleri hakkında başka bilgi verilmedi.

FETÖ'YE YAKIN HESAPLAR 'KAÇIRILDI' DİYE YAZMIŞTI

Sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütüne yakın hesaplar iki ismin kaçırıldığını öne sürüyordu.

Karaman'ın avukatı Rosli Dahlan ise iki kişinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmadığını, akademisyen olduklarını savundu.

Reuters'ın haberine göre İnsan hakları örgütü Human Rights Watch, Karaman ve Aslan'ın zorla Türkiye'ye gönderilmemeleri gerektiğini işkence göreceklerini savundu

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