Facebook Twitter Rss

FETÖ'cü komutanlara ilk ceza geldi!

FETÖ'cü komutanlara ilk ceza geldi!.40343
  • Giriş : 05.01.2017 / 16:25:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 16:23:09

Erzurum'da 2 FETÖ üyesi komutana müebbet hapis cezası verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 2 komutana müebbet hapis cezası verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantıları bulunan darbeci komutanlar Murat Koçak ve Murat Yılmaz'a iyi hal indirimi uygulanmadı.

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/ PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yeralan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

F.Bahçe'den 'Kütahyalı ve MİT' açıklaması

Kraliçe kaza kurşununa kurban gidiyordu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saldırıda o araçta asker var mıydı?

Saldırıda o araçta asker var mıydı?

2 vatandaşımızın şehit olduğu İzmir saldırısı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da öğrenci servisi devrildi. Ambulanslar olay yerine geldi.

 

Reina saldırganı Yunan adalarında

Reina saldırganı Yunan adalarında

İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi elde edildi.

105 asker eşi gözaltına alındı!

105 asker eşi gözaltına alındı!

31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

İncirlik Üssü kapatılacak mı?

İncirlik Üssü kapatılacak mı?

El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmemesi İncirlik'in tartışılmasına neden oldu.

Darbe komisyonunun görevi sona erdi

Darbe komisyonunun görevi sona erdi

15 Temmuz sonrası darbe girişimini araştıran komisyon görevini tamamladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya