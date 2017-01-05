FETÖ'cü komutanlara ilk ceza geldi!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 2 komutana müebbet hapis cezası verildi.
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantıları bulunan darbeci komutanlar Murat Koçak ve Murat Yılmaz'a iyi hal indirimi uygulanmadı.
15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/ PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yeralan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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