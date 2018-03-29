FETÖ'cü savcılara 7 yıl 6 ay hapis
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olan eski savcı Zekeriya Öz ve Celal KARA ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DİĞER HABERLER
TSK açıkladı: 1 asker şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.
Diyarbakır'da hain saldırı!
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup terörist güvenlik güçlerine saldırdı.
Sanat dünyası Arakan için toplanıyor
Sanat dünyası, Müslümanların zulme uğradığı Arakan için toplanıyor.