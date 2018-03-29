Facebook Twitter Rss

FETÖ'cü savcılara 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'cü savcılara 7 yıl 6 ay hapis.10654
  • Giriş : 29.03.2018 / 16:48:00

FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara için istenen ceza belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olan eski savcı Zekeriya Öz ve Celal KARA ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Töre'den Şenol Güneş'e mesaj

Rusya: Türkiye sorumlu davrandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK açıkladı: 1 asker şehit oldu

TSK açıkladı: 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

Diyarbakır'da hain saldırı!

Diyarbakır'da hain saldırı!

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup terörist güvenlik güçlerine saldırdı.

 

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İsa Karademir tutuklandı!

İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm'ın kurucusu olduğu öğrenilen İsa Karademir tutuklandı.

 

Sanat dünyası Arakan için toplanıyor

Sanat dünyası Arakan için toplanıyor

Sanat dünyası, Müslümanların zulme uğradığı Arakan için toplanıyor.

12 öğretmene FETÖ gözaltısı

12 öğretmene FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Bilecik'te operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya