FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye sevk edildi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne 27 Aralık 2017'de giderek, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Akın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesine getirildi.
Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.
FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan Yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.
TRT
DİĞER HABERLER
Sağlık Bakanlığı 2 ili uyardı!
Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi.
Madencileri taşıyan minibüs takla attı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı.
Türkiye, ABD'den o ismi isteyecek
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hüseyin Korkmaz'ı isteyecek.
Ömer Halisdemir davasında tahliye yok!
Ömer Halisdemir'in şehit edildiği davada önemli gelişmeler kaydedildi.
Atina'dan darbeci askerler için hamle
Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerle ilgili açıklama yaptı.
Belediye otoparkında toprak kayması yaşandı
İstanbul Ataşehir'de belediye otoparkında toprak kayması yaşandı.