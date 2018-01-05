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FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye sevk edildi

FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye sevk edildi.18868
  • Giriş : 05.01.2018 / 11:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan yüzbaşı adliyeye sevk edildi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek  Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar  Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne 27 Aralık 2017'de giderek, FETÖ üyesi  olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Akın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesine  getirildi.

Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de  FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin  soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.

FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan Yüzbaşı Akın, darbe  girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay  karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler  tarafından vurulmuştu.

TRT

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