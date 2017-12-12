FETÖ'cüler Yunanistan sınırında yakalandı!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesileri Yunanistan yanlarında bot ve küreklerle yakalanan 6 şüphelisinden 3'ü mahkemece tutuklandı.
Yunanistan sınırında gözaltına alınan FETÖ şüphelileri M.Y, Bilal Yavuz, Sümeyra Acaroğlu ve Okan Acaroğlu, Edirne Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Acaroğlu çifti ile Yavuz tutuklanırkan, M.Y ise soruşturmasının devam ettiği İstanbul'a gönderildi. Diğer şüpheliler Y.Y ile O.S'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Hafta sonu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut devriyeleri Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 8 kişilik grup tespit etmiş, aralarında çocukların da bulunduğu gruptan 6 şüphelinin FETÖ bağlantısı olduğu belirlenmişti. Yanlarında bot ve küreklerle yakalanan şüpheli 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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