Facebook Twitter Rss

FETÖ'cüler Yunanistan sınırında yakalandı!

FETÖ'cüler Yunanistan sınırında yakalandı!.20312
  • Giriş : 12.12.2017 / 11:03:00

Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri Yunanistan sınırında yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesileri Yunanistan yanlarında bot ve küreklerle yakalanan 6 şüphelisinden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Yunanistan sınırında gözaltına alınan FETÖ şüphelileri M.Y, Bilal Yavuz, Sümeyra Acaroğlu ve Okan Acaroğlu, Edirne Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Acaroğlu çifti ile Yavuz tutuklanırkan, M.Y ise soruşturmasının devam ettiği İstanbul'a gönderildi. Diğer şüpheliler Y.Y ile O.S'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Hafta sonu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut devriyeleri Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 8 kişilik grup tespit etmiş, aralarında çocukların da bulunduğu gruptan 6 şüphelinin FETÖ bağlantısı olduğu belirlenmişti. Yanlarında bot ve küreklerle yakalanan şüpheli 6 kişi gözaltına alınmıştı.

TÜRKİYE

Reina katliamcısının eşi savunma yaptı

Dışişleri Bakanı'ndan Putin açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!

Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!

İstanbul'da açılması heyecanla beklenen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı açılıyor.

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

YSK yasası yürürlükte!

YSK yasası yürürlükte!

Yüksek Seçim Kurulu yasasının resmen yürürlüğe girdiği duyuruldu.

 

Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!

Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!

Galata Köprüsü, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya