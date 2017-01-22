Facebook Twitter Rss

FETÖ'cülere EAGLE operasyonu

FETÖ'cülere EAGLE operasyonu.14171
  • Giriş : 22.01.2017 / 15:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kalkışma sonrası başlatılan soruşturma kapsamında teker teker yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik 8 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün haberleşme sistemi olan ByLock ve Eagle kullandıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programları Bylock ve Eagle kullandıkları belirlenen kişilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında askerlerle öğretmenlerin yer aldığı 21 şüpheliden 20'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken bazı belge ve evraklarla dijital cihazlara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Bolu'ya getirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişleyeceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Mersin'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı

Topkapı Kayıyor iddialarına Bakan'dan cevap

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Terör örgütü PKK'nın hain tuzağını oyuncak zanneden çocuklar yaralandı.

HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası

HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı

Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı

Çınar Turizm'in sahibini öldüren katil zanlısı, polislerin yoğun incelemeleri sonucunda tespit edile

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Liseli kız hukuk mücadelesi verdi ve tecavüz sonucunda hamile kaldığını ispat etti.

 

Teröristi yakalayana 300 bin TL!

Teröristi yakalayana 300 bin TL!

AK Parti İl Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü binalarına yapılan saldırı ile ilgili gelişme kaydedildi

Topkapı Sarayı denize kayıyor

Topkapı Sarayı denize kayıyor

Topkapı Sarayı zemininde kayma meydana geldi. Saray günden güne denize doğru kayıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya