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FETÖ davasında şok tahliye

FETÖ davasında şok tahliye.13378
  • Giriş : 18.02.2017 / 08:48:00

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vedat Demir tahliye edildi.

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Mahkeme, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün İstanbul Üniversitesi yapılanmasının içinde olduğu iddia edilen 13'ü tutuklu, 45 akademisyen hakkında kararını verdi. Davada 6 akademisyen tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, 7 akademisyeni ise ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tahliye etmedi. ByLock kullanıcısı olmadığı için tahliye edilenler arasında ise 15 Temmuz gecesi WhatsApp yazışmalarında "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak..." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Vedat Demir'in de bulunması dikkat çekti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan akademisyenlerle ilgili mahkeme heyeti Nükleer Tıp uzmanı Prof. Dr. Metin Halaç, psikiyatrist Prof. Dr. Lütfi İlhan Yargıç, biyokimyacı Prof. Dr. Ferah Armutçu, iletişimci Prof. Dr. Vedat Demir, tarihçi Yard.Doç. Dr. Savaş Açıkkaya ve okutman Hasan Fehmi Erol hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilenler arasında 15 Temmuz gecesi darbecilerin başarılı olmasını isteyen Prof. Dr. Vedat Demir de yer aldı.

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Demir'in WhatsApp yazışmalarında "Darbe yok hocam, kötü bir müsamere... Erdoğan iç savaş istiyor", "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak... Ben devlet anlayışına sahip askere bile razıyım" ifadelerini kullandığı belirlenmişti.

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