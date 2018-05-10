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FETÖ'den 10 astsubay gözaltına alındı

FETÖ'den 10 astsubay gözaltına alındı.17239
  • Giriş : 10.05.2018 / 17:41:00

FETÖ soruşturması kapsamında 9 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kahramanmaraş merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 10 astsubay gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, jandarma ve deniz kuvvetlerine mensup astsubaylardan oluşan hücrelere yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Bitlis, İstanbul, Ağrı, Ankara, Kayseri, Sakarya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 astsubay gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
Diğer kentlerde yakalanan şüphelilerin Kahramanmaraş'a getirileceği bildirildi.

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