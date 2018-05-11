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FETÖ'den 10 polis memuru gözaltına alındı

FETÖ'den 10 polis memuru gözaltına alındı.18868
  • Giriş : 11.05.2018 / 11:44:00

Kocaeli'de FETÖ bağlantılı 10 polis memuru gözaltına alındı.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda görevden ihraç edilen 10 polis gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin Emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar düzenledi. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda doğrultusunda ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçunu işlediği iddiasıyla 10 ihraç polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 ihraç polis memuru bu sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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