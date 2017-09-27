FETÖ'den 143 kritik gözaltı!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 143 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 36 kuruluşun yöneticisi ve temsilcilerinin de olduğu belirlendi.
HÜRRİYET
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