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FETÖ'den 143 kritik gözaltı!

FETÖ'den 143 kritik gözaltı!.14171
  • Giriş : 27.09.2017 / 15:15:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da dev bir operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 143 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 36 kuruluşun yöneticisi ve temsilcilerinin de olduğu belirlendi.

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