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FETÖ'den 17 asker daha gözaltına alındı

FETÖ'den 17 asker daha gözaltına alındı.18868
  • Giriş : 14.02.2018 / 12:16:00

FETÖ soruşturması kapsamında 17'si asker toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

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Büyüyen Beşik

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 17'si asker toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak, 1 üsteğmen, 2'si ihraç 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa,Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa, Ağrı illerinde bulunan 20 şüpheli için verilen gözaltı kararı sonrasında kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları için çalışma başlatıldı.

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