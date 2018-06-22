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FETÖ'den 2 asker gözaltına alındı

FETÖ'den 2 asker gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 22.06.2018 / 14:47:00

FETÖ soruşturması kapsamında Edirne'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 2 muvazzaf askerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan  iki askerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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