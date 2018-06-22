FETÖ'den 2 asker gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 2 muvazzaf askerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki askerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
TRT
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