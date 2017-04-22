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FETÖ'den 21 polis tutuklandı

FETÖ'den 21 polis tutuklandı.14171
  • Giriş : 22.04.2017 / 08:37:00
  • Güncelleme : 22.04.2017 / 08:40:04

FETÖ soruşturması kapsamında Mardin'de 21 polis tutuklandı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi gerçekleştiren Fethullahı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Mardin'de düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 eski polis tutuklandı.

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