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FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı

FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 05.01.2018 / 15:13:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kula'da operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan örgütün sözde bölge sorumlusunun da olduğu ortaya çıktı.

Edilen bilgiye göre, Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve Antalya'da adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası örgütün bölge sorumlusu olduğu iddia edilen T.S. ile H.D. ve Antalya'daki adreste bulunan G.Ç. ve F.Ç. yakalandı.

Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar işlemleri yapılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğünde gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan FETÖ örgütünün sözde Kula Meslek Yüksek Okulu sorumlusu olan firari N.A. ve ikametinde bulunamayan firari F.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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