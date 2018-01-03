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FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı.14171
  • Giriş : 03.01.2018 / 11:06:00
  • Güncelleme : 03.01.2018 / 12:30:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, 2 katı kadar da kişinin gözaltına alındığını belirtti.

TRT

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