FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 48 bin 305 kişinin tutuklandığını belirtti.
TRT
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