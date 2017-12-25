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FETÖ'den bin 298 kişi ihraç edildi

FETÖ'den bin 298 kişi ihraç edildi.14171
  • Giriş : 25.12.2017 / 17:56:00

Fethuallahçı Terör Örgütü ile bağlantılı bin 298 kişi ihraç edildi.

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15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda Isparta'da bin 298 kişi görevinden ihraç edildi.

Isparta Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte FETÖ/PDY kapsamındaki ihraç ve görevden uzaklaştırmalar sonrasında güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtilirken, 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden ihraç edilen ve uzaklaştırılanlar ile göreve iade edilen kamu personeli sayısına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 419'u Milli Eğitim Müdürlüğü, 357'si Süleyman Demirel Üniversitesi, 155'i İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, diğer kurumlarla birlikte toplam bin 298 kamu personeli görevden ihraç edildi.İl genelinde toplam 19 kamu personelinin tutuklu olduğu, 282 personelin açığa alındığı ve bugüne kadar haklarındaki soruşturma tamamlanan 402 personelin ise görevlerine iade edildiği kaydedildi.

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