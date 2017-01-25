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FETÖ'den ihraç edilen polisler gözaltında

FETÖ'den ihraç edilen polisler gözaltında.13836
  • Giriş : 25.01.2017 / 10:39:00

FETÖ soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında emniyete sızan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerini temizlemek için düzenlenen operasyonlar başarı ile devam ediyor. 11 ilde yapılan operasyonlarda daha önce görevinden ihraç edilen 20 polisin gözaltına alındığı duyuruldu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında,  örgütün emniyet yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, UşakIsparta, Konya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18  polis memuru gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen  zanlılar, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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