Facebook Twitter Rss

FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihar etti

FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihar etti.15987
  • Giriş : 08.01.2017 / 12:16:00

Samsun Kapalı Cezaevinde tutuklu bir polis memuru intihara kalkıştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne konulan polis memuru intihar etti.

36 yaşındaki polis A.A. kendini asmak istedi. Kurtarılan polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Merkel'in yardımcısı açıkladı: AB dağılabilir

'İhanet etmeyen tek lider benim'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullulara uyarılarda bulundu.

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyada yazılan iddiaları net bir dille yalanladı.

 

İBB açıkladı! İşte yolların kapanma nedeni

İBB açıkladı! İşte yolların kapanma nedeni

Trafik ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yolcular saatlerdir bekliyor!

Yolcular saatlerdir bekliyor!

İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

 

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Darbe sonrası hapise atılan FETÖ'cüler için önemli bir uyarı yapıldı.

TSK: O iddialar gerçek değil

TSK: O iddialar gerçek değil

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya