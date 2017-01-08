FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihar etti
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne konulan polis memuru intihar etti.
36 yaşındaki polis A.A. kendini asmak istedi. Kurtarılan polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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