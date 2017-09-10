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FETÖ elebaşına küfür etti diye babasını vurdu!

FETÖ elebaşına küfür etti diye babasını vurdu!.25596
  • Giriş : 10.09.2017 / 16:49:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 16:49:10

3 yıl önce polislikten istifa eden Erol K., FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e küfür ettiği için 70 yaşındaki babasını tabancayla vurdu.

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Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nin Yeniyurt Köyü'nde oturan Erol K., FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e hakaret ve küfür ettiğini iddia ettiği babasıyla tartıştı. Erol K. tartışmanın sonunda babasını tabancayla vurarak yaraladı.

Erol K., tartışma ardından belinden tabancasını çıkartarak babasını ayağından vurdu. Cemal K. yere yığılırken, silah sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayağından yaralanan Cemal K., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kendisini vuran oğlu da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerini tamamlanan Erol K., sağlık kontrolleri sonrası Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

Sözcü

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