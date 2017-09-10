FETÖ elebaşına küfür etti diye babasını vurdu!

Giriş : 10.09.2017 / 16:49:00

10.09.2017 / 16:49:00 Güncelleme : 10.09.2017 / 16:49:10

3 yıl önce polislikten istifa eden Erol K., FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e küfür ettiği için 70 yaşındaki babasını tabancayla vurdu.