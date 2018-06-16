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FETÖ elebaşının yeğeni 100 kişiyi deşifre etti!

FETÖ elebaşının yeğeni 100 kişiyi deşifre etti!.13378
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:36:00

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in yeğeni Fatma Nur Gülen, FETÖ üyesi 100 kişiyi deşifre etti.

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FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in yeğeni Fatma Nur Gülen, İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla örgüt evinde yakalandı. Örgütün hijyen evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen Gülen, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre ikinci kez ifade vermek isteyen ve itiraflarıyla etkin pişmanlıktan yararlanan Gülen, örgütteki 100’e yakın ismi tek tek açıkladı. Örgüt için ev ablalığı yaptığı dönemde kaldıkları evlere para aktaran, örgüt üyesi genç kızlar, diğer ablalar, mütevelli heyetlerdeki kişiler, okul yapılanması ve mahrem abiler hakkında bilgiler verdi. Yeğen Gülen, elebaşı Gülen’in tüm ailesini de grafik çizerek polise anlattı.

‘SOYADINI İSTEMİYORUM’

Fatma Nur Gülen, itiraflarında şunları söyledi: “Ben Fethullah Gülen’in öz yeğeniyim. Abilerim Şamil ve Yasir Gülen çalıştıkları kurumlardan ihraç edildi. En büyük abim Tavus Bin Keysan Gülen’in ismini amcam Fethullah Gülen koymuş. Darbeden önceki zamanda annem ve babamla soy ismimizden dolayı tartıştık ve artık Gülen soyadını taşımak istemediğimi söyledim ve o günden bu yana halen ailemle görüşmüyorum. 2005 yılında Fatih Üniversitesi’nde okurken bu yapıyı tanımaya başladım. Kaldığım evde Nergis İnkaya bana ‘Bundan sonra bu evin ev ablası sensin’ dedi. İstemedim ancak ısrar edince kabul ettim. Bu yapının içinde yer almak istemiyordum, ancak Gülen’in yeğeni olduğum için tepki çekerim diye korktum. Her ne kadar bu yapının üniversitesinde okuduysam da evlerinde kaldıysam da bunlar tamamen babamın baskıları ile olmuştur. Ben de mağdur edildim.”

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