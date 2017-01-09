FETÖ firarisi ABD'de rektör oldu
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası açılan FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında tutuklama kararı bulunan Şerif Ali Tekalan ABD'de rektör oldu.
Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili bir adım atmayan Amerika bir skandala daha imza attı. Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.
Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi
Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.
Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyordu.
Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.
HABERTURK
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