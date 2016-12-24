FETÖ hesaplarına MASAK'tan takip
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası şüpheli hesapları takibe alan Mali Suçları Araştırma Başkanlığı (MASAK) vekalet yoluyla bakiyelerin çekilmesini engelledi.
Darbe girişimi sonrası milyonlarda Türk Lirası değerindeki altın ve dövizler FETÖ üyelerince bankalardan çekilmek istendi.
MASAK, Meclis 15 Temmuz darbe girişimini Araştırma Komisyonu'na FETÖ/PDY ile ilgili çalışmalarını anlatan bir rapor gönderdi.
Raporda; örgüt ile mücadelenin 17/25 Aralık'tan sonra başladığı belirtildi. 15 Temmuz sonrasında ise inceleme faaliyetlerinin artırıldığına dikkat çekildi.
Örgütün mali yapısına ilişkin çok sayıda belge bulunduğunun belirtildiği raporda; FETÖ ile bağlantılı kişi ve kuruluşların finansal sistemi kullanmanın yanı sıra kayıt dışı işlemler gerçekleştirdiklerini de ortaya koydu.
MASAK raporunda, örgütün çizgi film şirinlerdeki karakterler modeli ile hem yurtiçi hem de yurtdışına mali kaynak aktardığının tespit edildiği ifade edildi.
MASAK, 15 Temmuz sonrasında hakkında adli ve idari işlem yapılanların banka hesaplarında vekaleten yapılmak istenen para ya da fon kaçırma teşebbüslerini de tespit etti.
Şüpheli 2 bin 538 işlem için derhal "işlem erteleme" yaptırımı uygulandı.
Bu kapsamda, 101 milyon 562 bin 703 Türk lirası, 33 milyon 807 bin 280 Amerikan doları, 2 milyon 738 bin 7 euro, 75 bin 408 sterlin, 117 bin 518 gram altın ve 10 bin 231 gram gümüş için yapılmak istenen işlemler durduruldu. Bin 76 kişi hakkında hazırlanan rapor ilgili savcılıklara sunuldu.
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