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FETÖ kullanıyordu, deşifre edildi!

FETÖ kullanıyordu, deşifre edildi!.13777
  • Giriş : 15.06.2018 / 08:39:00

FETÖ/PDY’nin haberleşmek için kullandığı bir uygulamanın daha şifreleri çözüldü.

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Sepet Beşik

Mart ayından bu yana düzenlenen operasyonlarla 250 kişi gözaltına alınırken sözde ‘Bakırköy il imamı’ ‘Asım’ kod adlı Ayhan Zelvi’nin de aralarında bulunduğu 150 kişi tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir örgüt üyesi, ‘Bakırköy il hadim yapılanması’ndan bahsederek bazı bilgiler verince örgütün bu kanadı aydınlatıldı. İtirafçılar ve ByLock yazışmalarından yola çıkılarak yapılan araştırmaya göre, Hadim yapılanması, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen tarafından ilk yıllarda oluşturuldu. Örgütün diğer birimlerine yer, imkân ve parasal destek sağlayan ana yapılardan biri olduğu belirlendi. Hadim yapılanmasının, örgütte ‘esnaf, esnaf abiliği, esnafçılık, mütevelli esnaf’ gibi terminolojileri yerleştiren, yardım, himmet, burs adı altında toplanan paralarla ‘eğitim danışmanları, izdivaç yapılanması, ünite yapılanması, mahrem hizmetler sınıfı’ gibi birimleri finanse eden kaynak olduğu saptandı.

FALCON'UN ŞİFRELERİ

FETÖ üyelerinin ByLock’tan sonra kullandığı gizli haberleşme programı Falcon’un da özellikleri deşifre edildi. Yazılan mesajların belli bir süre geçtikten sonra silindiği, polisin kapısına dayandığı ya da yakalanma endişesine kapılan kişinin normal şifreyi değil de sahte parola bölümüne şifre girdiğinde, diğer kullanıcılara operasyona maruz kaldığı otomatik mesajının gittiği, mesajın gitmesiyle kullanıcıların kayıtlı mesajlarının aynı anda silindiği, grup içindeki bir kişi tarafından da hedef telefondaki mesajların uzaktan müdahaleyle yok edilebildiği saptandı.

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