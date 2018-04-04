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FETÖ'nin STK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nin STK yapılanmasına operasyon.14171
  • Giriş : 04.04.2018 / 10:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir merkezli 11 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütün STK yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.,

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması  kapsamında KHK ile kapatılan eğitim kurumu ve derneklerde faaliyet yürüttükleri  tespit edilen ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez  olmak üzere Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Amasya, ManisaBalıkesir ve Uşak'taki eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, iş adamı ve esnafların da  bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altında örgüte gelir kaynağı oluşturdukları  ve FETÖ'ye eleman temin ettikleri öne sürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TRT

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