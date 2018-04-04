FETÖ'nin STK yapılanmasına operasyon
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütün STK yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.,
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan eğitim kurumu ve derneklerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak üzere Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Amasya, Manisa, Balıkesir ve Uşak'taki eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, iş adamı ve esnafların da bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altında örgüte gelir kaynağı oluşturdukları ve FETÖ'ye eleman temin ettikleri öne sürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
TRT
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