FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş ordusu
15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili skandal bilgiler gün yüzüne çıktı.
Tanık olarak dinlenen eski örgüt üyesi Çetin Acar'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı. Çetin Acar, örgütün 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurduğunu açıkladı.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davası kapsamında tanık olarak dinlenen eski örgüt mensubu Çetin Acar, “FETÖ’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş” dedi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü oturumunda, tanık olarak dinlenen Acar, şunları söyledi: “15 Temmuz darbesinden sonra çok sayıda general tutuklandı. Bunların 80 civarının FETÖ’cü olduğuna inanmıyorum. Bunların bir kısmı kız görüntüsüyle tehdit ve şantajla kumpasa sokulan insanlar. FETÖ’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş. Bunların bin civarı Gülen evlerinde kalanlar. Bunlar bakanların, milletvekillerin, generallerin koynuna sokuluyordu ve kayıt altına alınıyordu. Bunların arkasındaki isim de eski Emniyet TEM Başkanı Cihangir Çelik’tir. Bunun kullandığı ‘Zehra’ isminde bir ‘fahişe imamı’ vardır. Okumaya gelen bin civarında kişi Gülen’in evinde fahişe olarak kullanılıyor.”
HABERTURK
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