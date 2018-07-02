Facebook Twitter Rss

FETÖ'nün altın çocuğu ölü bulundu

FETÖ'nün altın çocuğu ölü bulundu.16861
  • Giriş : 02.07.2018 / 09:24:00

FETÖ'nün altın çocuğu olarak bilinen Zeki Güven, yattığı cezaevinde ölü bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın altın çocuğu olarak bilinen ve soruşturması kapsamında tutuklanan Zeki Güven ölü bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

TRT

İlk defa yurtdışına çıkacaklar için destinasyon önerileri

Libya'da hafta sonu 204 sığınmacı can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kimyasal hadım geliyor

Kimyasal hadım geliyor

Son dönem çocuklara karşı artan cinsel istismar, hükümeti harekete geçirdi.

Adalet Bakanı'ndan Eylül için açıklama

Adalet Bakanı'ndan Eylül için açıklama

Adalet Bakanı'ndan vahşi bir cinayete kurban giden minik Eylül ile ilgili açıklama geldi.

 

Bursa'da korkunç ölüm!

Bursa'da korkunç ölüm!

Bursa'da bir un fabrikasında çalışan işçi, korkunç şekilde can verdi.

Türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı

Türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı

FETÖ/PDY ile sürdürülen mücadele kapsamında ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıl

 

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Temmuz ortasına kadar kamuya 8 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak.

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kızın,


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya