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FETÖ'nün 'asker imamı' tutuklandı

FETÖ'nün 'asker imamı' tutuklandı.14171
  • Giriş : 22.06.2018 / 10:45:00

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'asker imamı' tutuklandı.

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Kayseri'de yapulan operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın astsubaylardan sorumlu  'asker imamı' olduğu tespit edilen kişi gözaltına alınmıştı. Zanlının tutuklandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve örgütün "gaybubet evi"  olarak adlandırdığı adreste gözaltına alınan S.O'nun adliyedeki işlemleri  tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve daha  önce (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinde  çalıştığı tespit edilen S.O. dün yakalanmıştı.

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