FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Antarktika'ya üs kurulacağını belirtti.
Başpehlivana silahlı saldırı
Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün saldırıya uğradı.
Elon Musk, Türk takipçisini dinledi
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