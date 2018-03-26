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FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe

FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe.14171
  • Giriş : 26.03.2018 / 09:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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