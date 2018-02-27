FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 55 emniyet personeli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Ankara, Eskişehir, Ordu, İstanbul, Elazığ, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu eski polis memuru 55 zanlı yakalandı.Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen 4 eski emniyet şube müdürü de bulunuyor.Bazı zanlıların FETÖ'nün emniyet sorumlusu oldukları iddia edildi.
TRT
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