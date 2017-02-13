FETÖ'nün futbol ayağı hakim önünde
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen aralaraında Galatsaraylı futbolcuların da bulunduğu dava yarın görülmeye başlanacak.
İstanbul Üniversitesi'nde görevli profesörlerin de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu, 5'i firari, toplam 45 akademisyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İddianamede, FETÖ'nün, sınav yolsuzluğu yaparak 2002-2013 arasında üniversitelere 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirdiği belirtiliyor.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada da eski milli futbolcular Arif Erdem firari, İsmail Demiriz tutuklu, Uğur Tütüneker tutuksuz sanık olarak yer alıyor. Hakan Şükür'ün dosyası ise ayrılarak Sakarya'ya gönderilmişti. Fetullah Gülen'le 289 kez telefonda görüşme belirtilen Arif Erdem, örgütün Futbol ayağının önemli isimleri arasında gösteriliyor.
SABAH
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