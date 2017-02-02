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FETÖ'nün Iğdır imamı tutuklandı

FETÖ'nün Iğdır imamı tutuklandı.14171
  • Giriş : 02.02.2017 / 10:10:00

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Iğdır İmamı tutuklandı.

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Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2006-2009 yılları arasında örgütün 'Iğdır imamı' olan A.K'nin yakalandığı öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır İl İmamı -Sorumlusu' olduğu tespit edilen A.K., geçen 13 Ocak günü Balıkesir'de yakalandı. Iğdır'a getirilen A.K. 26 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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