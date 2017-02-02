FETÖ'nün Iğdır imamı tutuklandı
Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2006-2009 yılları arasında örgütün 'Iğdır imamı' olan A.K'nin yakalandığı öğrenildi.
Yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır İl İmamı -Sorumlusu' olduğu tespit edilen A.K., geçen 13 Ocak günü Balıkesir'de yakalandı. Iğdır'a getirilen A.K. 26 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİĞER HABERLER
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi can verdi.
25 askerin şehit olduğu kazada gelişme
Afyonkarahisar'da yaşanan patlamanın FETÖ bağlantısının araştırılması istendi.
Başına ödül konan terörist öldürüldü
Türkiye'de yuvalanan DAEŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü iddia edildi.