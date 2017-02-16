FETÖ'nün Işık evlerine operasyon!
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası açılan Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Sivas merkezli 18 ilde örgütün 'ışık evleri'ne operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri" olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik Sivas merkezli 18 ilde 28 hedefe eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Operasyonda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
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