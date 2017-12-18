FETÖ'nün izdivaç sorumlularına baskın
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'izdivaç sorumluları'na yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, İstanbul merkezli 20 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 106 kişinin yakalanmasına yönelik şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 62 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 44 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde ‘İzdivaç Sorumlusu’ olarak faaliyet gösteren ‘abi’ ve ‘abla’ konumundaki şüpheliler olduğu ileri sürüldü.
TRT
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