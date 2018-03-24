FETÖ'nün kitap şirketinden operasyon
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücalade Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen veriler çerçevesinde yapıldığı bildirildi.
Polis, Işık Yayıncılık şirketi yöneticilerinin, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya’ya yatırdığını, FETÖ/PDY örgüt elebaşısının kitaplarının yayıncısı olan şirketin bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yaparak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğünü ifade etti. Şirkete yönelik 13 ilde 55 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.
TRT
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