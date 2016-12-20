Facebook Twitter Rss

FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne baskın

FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne baskın.18868
  • Giriş : 20.12.2016 / 10:15:00

FETÖ soruşturması kapsamında 30 ilde operasyon başlatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında örgütün devletin sızdığı kademelerinden tek tek temizlenen örgüt üyeleri için operasyonlar sürüyor.

FETÖ soruşturması kapsamında, Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Galatasaray, Osmanlı maçının iptalini istedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.

Suikast günü annesini aramış

Suikast günü annesini aramış

Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.

 

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya