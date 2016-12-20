FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne baskın
Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında örgütün devletin sızdığı kademelerinden tek tek temizlenen örgüt üyeleri için operasyonlar sürüyor.
FETÖ soruşturması kapsamında, Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.
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